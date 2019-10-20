البنك المركزي الايراني يسعى من اجل ازدهار صادرات السلع غير النفطية

وكتب همتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام": انه ومنذ نحو 50 عاما حيث اصبحت حصة النفط هي الاكبر في الانتاج والصادرات في اقتصاد البلاد حتى اليوم حيث اصبح النفط يشكل ثلث الصادرات ، لم تتمكن الحكومة من قطع اعتماد ميزانيتها على النفط.

وتابع، ان النمو الاقتصادي للبلاد ورغم انخفاض حصة النفط متاثر بشدة من القطاع النفطي حيث ان التاثير المباشر للحظر الظالم وانخفاض نمو القطاع النفطي وانخفاض مصادر ميزانية الحكومة، قد اثرت على القطاع غير النفطي للاقتصاد والنمو العام لاقتصاد البلاد.

واكد همتي بان ما يمكن للبنك المركزي ان يفعله بسياساته في مجال النقد والعملة الصعبة هو ايجاد الاستقرار والمساعدة بازدهار القطاع غير النفطي ونمو القطاع النفطي. ان نمو القطاع النفطي خارجي الطابع ويعتمد على انتاج وصادرات النفط وان سياسات البنك المركزي مساعدة في النمو ذات المنشا الداخلي وغير النفطي.

واضاف، ان البنك المركزي يسعى من اجل ازدهار صادرات السلع غير النفطية ودخول العملة الصعبة الى عجلة اقتصاد البلاد والمساعدة بتسهيل واردات السلع الضرورية والاستثمارية وايجاد الاستقرار في الاقتصاد.

واكد بان زيادة العرض على الطلب بالنسبة للعملة الصعبة يعد مؤشرا الى اننا سنعبر بعون الله من هذه المرحلة الصعبة بسلام بهمم المصدرين وتمهيدات الواردات واضاف، انه من البديهي في حال العودة للظروف الاقتصادية الطبيعية فان البنك المركزي سيواصل سياساته الاصلاحية ويتجنب قدر الامكان تكرار التجارب المرة السابقة.

انتهى ** 2342