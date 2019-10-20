البدء قريبا بعمليات انشاء خط سكك الحديد "شلمجة -البصرة"

وقال رسولي المدير التنفيذي لشركة سكك الحديد الايرانية في تصريح صحفي الجمعة في محطة جذابة الحدودية بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، هنالك مشروع للربط السككي مع العراق وايجاد محطتين جديدتين في نقطتين حدوديتين هما شلمجة وخسروي.

واضاف، ان تمهيدات العمل لخط شلمجة -البصرة قد بدات وسيتم البدء قريبا بالعمليات التنفيذية لهذا الخط البالغ طوله 32 كيلومترا ويتضمن انشاء جسر في طريقه ايضا.

واوضح بان المصادر المالية لهذا المشروع سيتم توفيرها بصيغة التمويل "فينانس" واضاف، ان توفير التمويل للمشروع سيكون من قبل مؤسسة المستضعفين وفقا لقرار مجلس الوزراء بحجم 4 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الرسمي).

وقال رسولي، انه وبعد تنفيذ هذا المشروع ستتوفر امكانية نقل الزوار من ايران والى العراق وبالعكس بصورة مباشرة عبر سكك الحديد.

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