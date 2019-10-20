قطاف "الياقوت البرّي" في مقاطعة كارون

والكركديه نوع نباتي من جنس الخطمي ينتمي إلى الفصيلة الخبازية، ومنها يصنع شاي الكركديه الشهير.

تتميز نباتات الكركديه بزهورها الكبيرة الملونة، والتي يمكن استخدامها للزينة، بالإضافة إلى استعمالاتها الطبية، وتحول كل من زهورها وأوراقها إلى شاي، ومستخلصات سائلة، وتساعد على علاج مجموعة متنوعة من الحالات المرضية، مثل: اضطراب المعدة، والعدوى البكتيرية، والحمى، وارتفاع ضغط الدم، وعادة ما يتم استعمال أصنافها ذات الزهور الحمراء لهذه الأغراض، وتتوفر أيضا على شكل مكملات غذائية

الكركديه البارد والساخن

يحضر شاي الكركديه باستخدام أزهاره المجففة عبر إضافة مقدار ملعقة واحدة من هذه الزهور لكل كوب من الماء المغلي وتركه مدة 5 دقائق كحد أدنى، ويصفى المشروب من الأزهار، ويمكن أن يضاف العسل أو مواد التحلية الطبيعية بحسب الرغبة، كما يمكن استهلاكه باردا.

وتشير الأبحاث إلى أن شرب شاي الكركديه بشكل عام مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أسابيع، قد يساعد على التقليل من ضغط الدم بمقدار بسيط لدى الأشخاص المصابين بارتفاع طفيف في ضغط الدم،

فوائد الكركديه

استخدم الكركديه منذ القدم في علاج مجموعة واسعة من الأمراض، ونذكر من أهم فوائده ما يأتي:

يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار

يحتوي على مضادات التأكسد

يساهم في مكافحة نزلات البرد

يساهم في فقدان الوزن

يساهم في الحفاظ على صحة الكبد

يساهم في مكافحة البكتيريا