قادة فرق الإطفاء في كربلاء يتلقون تدريبات في تبريز

والتقى رئيس بلدية تبريز، "أيرج شهين باهر"، مع مدير الدفاع المدني في كربلاء طاهر حميد محسن الزبيدي خلال زيارته لمدينة كربلاء وأكد على المشاركة الثنائية.

وقرر الجانبان في اللقاء أقامة تدريبات مكثفة لـ15 رجل إطفاء من محافظة كربلاء في مركز التدريب التابع لمؤسسة أخماد الحريق والسلامة ببلدية تبريز.

كما أكد رئيس بلدية تبريز على الحاجة إلى مزيد من التعاون والتعامل مع إدارة الدفاع المدني في كربلاء خلال لقائه نائب رئيس دائرة إطفاء كربلاء عقيد امجد الخالدي.

وأعلن شهين باهر، في إشارة إلى الخلفية التاريخية في تبريز كأول مدينة لها محطة إطفاء في إيران، عن الاهتمام الخاص لبلدية تبريز بتطوير خدمات السلامة والإطفاء.

كما أشاد نائب رئيس الإطفاء في كربلاء العقيد أمجد الخالدي بالخدمة التي يقدمها موكب "جنة الحسين (ع)" لبلدية تبريز في مدينة كربلاء كل عام.

وأضاف: أن موكب بلدية تبريز من خلال زيادة خدماته مقارنة بالسنوات السابقة له، كان له دور قوي في تقديم الخدمات لزوار الأربعين وهذا مبعث فخر واعتزاز لاهالي مدينة تبريز.

وعقدت مدينتا تبريز وكربلاء عقد التؤامة منذ عام 2016 ، مما أدى إلى توسيع العلاقات الثنائية بين المدينتين في مختلف المجالات.

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