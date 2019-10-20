40 ألف من الطلاب الأجانب يدرسون في الجامعات الإيرانية

وصرح "عبد الحميد علي زاده" لمراسل إرنا اليوم الأحد: هؤلاء الطلاب دخلوا جامعات البلاد عبر مسارات المشاركة في الامتحانات الوطنية العامة و المنح الدراسية وغيرها .

وأضاف: من بين هذا العدد من الطلاب الأجانب، هناك 29 ألف في الجامعات التي تغطيها وزارة العلوم ولدينا حوالي 40 ألف طالب دولي يدرسون في البلاد، بما في ذلك طلاب جامعة آزاد الإسلامية للعلوم الطبية.

وأشار المدير العام لشئون الطلاب الأجانب في وزارة العلوم إلى أنه تم إنشاء مؤسسات لاستقطاب الطلاب الأجانب لتنظيم كيفية جذب المتقدمين الدوليين وقبولهم في جامعات البلد ؛ يوجد ترتيب ونظام محدد قيد التنفيذ.

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