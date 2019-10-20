٢٠‏/١٠‏/٢٠١٩ ١٢:١١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83523655
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مدير عام شؤون الطلاب الأجانب بوزارة العلوم:

40 ألف من الطلاب الأجانب يدرسون في الجامعات الإيرانية

40 ألف من الطلاب الأجانب يدرسون في الجامعات الإيرانية

طهران/ 20 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال مدير شؤون الطلاب الأجانب بوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في إيران، أنه بحلول نهاية العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس 2019) ، كان ما يقرب من 40 ألف طالب أجنبي يدرسون في جامعات ومعاهد التعليم العالي في البلاد.

وصرح "عبد الحميد علي زاده" لمراسل إرنا اليوم الأحد: هؤلاء الطلاب دخلوا جامعات البلاد عبر مسارات المشاركة في الامتحانات الوطنية العامة و المنح الدراسية وغيرها .

وأضاف: من بين هذا العدد من الطلاب الأجانب، هناك 29 ألف في الجامعات التي تغطيها وزارة العلوم ولدينا حوالي 40 ألف طالب دولي يدرسون في البلاد، بما في ذلك طلاب جامعة آزاد الإسلامية للعلوم الطبية.

وأشار المدير العام لشئون الطلاب الأجانب في وزارة العلوم إلى أنه تم إنشاء مؤسسات لاستقطاب الطلاب الأجانب لتنظيم كيفية جذب المتقدمين الدوليين وقبولهم في جامعات البلد ؛ يوجد ترتيب ونظام محدد قيد التنفيذ.

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