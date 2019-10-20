ناشط سياسي أمريكي: نتنياهو يغرق في الفساد مثل ترامب

في مقابلة حصرية مع إرنا اليوم الأحد ، قال "آرييل جولد": أن العنصرية هي أساس السياسة الصهيونية، والمأزق السياسي في تشكيل الحكومة، هو نتيجة النهج العنصري لجميع الجماعات والأحزاب الإسرائيلية.

واضاف أن اسرائيل تواجه طريقا مسدودا بين دولة الفصل العنصري العلمانية أو دولة الفصل العنصري الدينية.

وفي إشارة إلى احتمال إجراء انتخابات برلمانية صهيونية أخرى، أوضح جولد إن هناك شكوك جدية تحوم حول قدرة نتنياهو وبيني غانتس على تشكيل حكومة، لذا فان إسرائيل تتجه نحو انتخابات ثالثة.

وصرح الناشط السياسي الامريكي : بما أن جميع الأحزاب الإسرائيلية عنصرية وتؤيد سياسة الاحتلال والفصل العنصري، فإنها لا تريد الدخول في القائمة المشتركة مع الفلسطينيين داخل إسرائيل.

وتابع عضو مجموعة كدبينك حول دور بنيامين نتنياهو وتمكين المتطرفين اليهود داخل كيان الاحتلال، إن نتنياهو متطرف ويغرق في الفساد مثل ترامب ، لذلك يجد نفسه في عزلة.

وقال جولد: هناك قلق من أنه سيذهب إلى سياسات متطرفة جديدة للهروب من هذا الوضع، أنا قلق بشأن تصاعد العنف ضد الفلسطينيين، أنا قلق أيضا بشأن تصرفاته الاستفزازية ضد إيران أو سوريا.

الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية

وقال أن نتنياهو ظل دائما يعطي الأمل للرأي العام في إسرائيل، بأنه جلب الأمن للإسرائيليين.

وفي إشارة إلى الموقف الأخير لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بشأن دعم تل أبيب للجماعات الكردية في سوريا، قال الناشط في مجال السلام : ان هذا الشخص الذي ارتكب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، يدعي الآن أنه قلق بشأن الإبادة الجماعية للاكراد، إنه الشخص الذي بدأ رئاسته للوزراء بمهاجمة غزة

ومواصلة الإبادة الجماعية في الضفة الغربية.

وقال : يجب أن نرى ما إذا كان بيني غانتس أو نتنياهو يستطيعان تشكيل حكومة، إذا فشلا، ستنتقل إسرائيل إلى انتخابات ثالثة أو حتى رابعة.

آرييل جولد هو عضو نشط ومعاد للصهيونية في مجموعة كدبينك للسلام الموجود حاليا مع عدد من اعضاء مجموعة السلام في إيران .

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