ثلاثة افلام ايرانية تعرض في روسيا والهند واميركا

وسیتم عرض فیلم وثائقی باسم "یک کیلو بال مغس" (کیلو غراما واحدامن جناح الذباب) من انتاج مركز تطوير السينما الوثائقية واخراج رضا سبحاني في القسم غير التنافسي في الدورة الـ 31 لمهرجان روسيا للافلام الوثائقية التي اقيمت بمدينة يكاترينبورغ من اليوم الاول من تشرين الاول/ اكتوبر الحالي حتي اليوم السادس من الشهر نفسه.

كما يعرض حاليا فيلم "دوج" (الدراجة الهوائية) السينمائي من اخراج امير مشهدي عباس في القسم التنافسي لأفلام الأطفال واليافعين في الدورة الـ 21 لمهرجان مومباي للافلام الدولي الذي بدأ من 17 تشرين الاول/ اكتوبر الحالي ويستمر حتى 24 من الشهر نفسه.

هذا، وتمكن الفيلم القصير باسم "باران براى تو ميبارد" (المطر يمطر من اجلك) من اخراج "محمد مهدي دل خواسته" من التاهل الى مرحلة النصف النهائي من مهرجان Latinx للافلام القصيرة في الولايات المتحدة والذي يبدا اعماله من 16 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

انتهى**2018/أ م د