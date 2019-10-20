السفير الايراني يشيد بالعراق حكومة وشعبا لحسن استضافة زوار الأربعين

وأضاف مسجدي، ان المراسم العظيمة لزيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام، تحولت اليوم الى أكبر عامل للوحدة والتماسك بين الشعبين المسلمين في كل من إيران والعراق، وأهم ظاهرة في العالم الإسلامي.

وتابع: لا شك ان أحد الآثار الايجابية والبركات الرائعة لهذه المراسم، هي تعزيز التآخي والتضامن والتعاطف بين الأمة الإسلامية.

وصرح السفير الايراني لدى بغداد: اعتقد انه من واجبي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأبناء الشعب العراقي الملتزم والمضحي، والحكومة الموقرة لدولة العراق الصديقة والشقيقة، الذين سطروا هذه الملحمة العظيمة في ضوء الارشادات والتوجيهات الحكيمة للمرجعية الدينية العليا في العراق، والترحيب الحار والصادق لملايين الزوار الإيرانيين؛ سائلا الباري تعالى عز شأنه، أن يمن على الحكومة العراقية بدوام النجاح والنصر، وعلى الشعب العراقي بالصحة والشموخ والرخاء.

علما انه شارك نحو 18 مليون زائر بمن فيهم ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر ايراني في زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام هذا العام.

انتهى**أ م د

