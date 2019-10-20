٢٠‏/١٠‏/٢٠١٩ ١٠:٣٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83524449
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الرئيس روحاني يشيد بالخدمات اللائقة المقدمة لزوار الاربعينية

الرئيس روحاني يشيد بالخدمات اللائقة المقدمة لزوار الاربعينية

طهران / 20 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اشاد الرئيس الايراني حسن روحاني بالخدمات اللائقة المقدمة لزوار اربعينية الامام الحسين (ع).

وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاحد اشاد الرئيس روحاني بالشعب والمسؤولين في سياق اقامة مراسم الاربعينية المليونية المترافقة مع الامن وتقديم الخدمات من حيث توفير الغذاء والصحة والنقل المناسب.

وقال رئيس الجمهورية، لقد شارك في مراسم العام الجاري ما يعادل 14 ضعف المشاركين في الحكومات السابقة.

واضاف، انه مثلما ساعدت الحكومة في الغاء تاشيرات الدخول (خلال فترة الزيارة الاربعينية) الى العراق فانها ستسعى ايضا في مجال توفير المزيد من التسهيلات لهذه الزيارة خلال الاعوام القادمة.

وخلال الاجتماع قدم وزير الداخلية رئيس لجنة الاربعين تقريرا حول اداء الاجهزة التنفيذية في البلاد في سياق مراسم الاربعينية.

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