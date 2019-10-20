٢١‏/١٠‏/٢٠١٩ ١٢:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83524483
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ثمانون بالمائة من زوار الاربعينية عادوا الى البلاد لغاية الان

ثمانون بالمائة من زوار الاربعينية عادوا الى البلاد لغاية الان

مهران / 21 تشرين الاول/ اكتوبر /ارنا- اعلن قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي بان 80 بالمائة من زوار اربعينية الامام الحسين (ع) الايرانيين قد عادوا من العراق الى البلاد لغاية الان.

وقال العميد رضائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الاحد، انه لغاية عصر الاحد عاد 80 بالمائة من زوار الاربعينية الايرانيين الى البلاد عبر المنافذ الحدودية الاربعة (مهران وخسروي وشلمجة وجذابة).

واضاف، انه وفقا للتوقعات سيعود البقية اي الـ 20 بالمائة من الزوار لغاية اليومين القادمين.

وافاد مراسل وكالة "ارنا" بان منفذ مهران شهد الاحد زحاما اثر عودة الزوار الايرانيين بكثافة الى البلاد اضافة الى الالاف من الزوار الاجانب من افغانستان وجمهورية اذربيجان وتركيا وباكستان والهند حيث سيتوجهون الى بلدانهم عبر ايران.

واشار العميد رضائي الى ان عدد الزوار من الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغ العام الجاري 3.5 مليون زائر وقال، رغم كثافة المشاركة في مسيرة الاربعينية الا انها جرت بافضل صورة ممكنة في ظل العناية الالهية.

وتوقع ان يرتفع عدد الزوار من البلاد للمشاركة في مسيرة الاربعينية الى 5 ملايين خلال العام القادم.

انتهى ** 2342

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