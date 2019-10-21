نصف مليون طالب جامعي ايراني شاركوا في مسيرة الاربعين

وقال حجة الاسلام محمد مهدي صالحي في تصريح له الاحد خلال اجتماع "لجنة تنسيق الانشطة القرآنية والعترة" بالجامعات، انه وفقا للتقييمات الاولية فقد شارك نحو نصف مليون من طلبة الجامعات في مختلف انحاء البلاد في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع).

واضاف، ان اعضاء الهيئات التدريسية والاساتذة في الجامعات رحبوا بحماس بمسيرة الاربعين بما يعد فرصة منقطعة النظير نرجو ان نكون قد استفدنا منها بالصورة اللازمة.

يذكر ان عدد الزوار الايرانيين الذين شاركوا في مسيرة الاربعين للعام الجاري قد بلغ 3.5 مليون زائر.

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