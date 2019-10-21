٢١‏/١٠‏/٢٠١٩ ٦:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83524513
٠ Persons

سمات

نصف مليون طالب جامعي ايراني شاركوا في مسيرة الاربعين

نصف مليون طالب جامعي ايراني شاركوا في مسيرة الاربعين

طهران / 21 تشين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن مساعد الشؤون الثقافية والسياسية بممثلية قائد الثورة الاسلامية في الجامعات بالجمهورية الاسلامية الايرانية عن مشاركة نحو نصف مليون طالب جامعي من مختلف جامعات البلاد في مسيرة الاربعين.

وقال حجة الاسلام محمد مهدي صالحي في تصريح له الاحد خلال اجتماع "لجنة تنسيق الانشطة القرآنية والعترة" بالجامعات، انه وفقا للتقييمات الاولية فقد شارك نحو نصف مليون من طلبة الجامعات في مختلف انحاء البلاد في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع).

واضاف، ان اعضاء الهيئات التدريسية والاساتذة في الجامعات رحبوا بحماس بمسيرة الاربعين بما يعد فرصة منقطعة النظير نرجو ان نكون قد استفدنا منها بالصورة اللازمة.

يذكر ان عدد الزوار الايرانيين الذين شاركوا في مسيرة الاربعين للعام الجاري قد بلغ 3.5 مليون زائر.

انتهى ** 2342

تعليقك

You are replying to: .
2 + 4 =