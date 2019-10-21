وحدات الجيش السوري تتابع عمليات انتشارها في مناطق الجزيرة

وذكرت "سانا" أن وحدات من الجيش السوري تابعت الاحد تحركاتها في إطار انتشارها ضمن القرى والبلدات ضمن مناطق الجزيرة السورية لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية حيث تحركت عدة آليات عسكرية وعدد من جنود الجيش السوري على عدة محاور بريفي الرقة والحسكة لتنفيذ عمليات انتشار جديدة وتعزيز نقاطها في المناطق التي انتشرت فيها خلال الأيام الماضية.

ودخلت وحدات من الجيش السوري أمس قصر يلدا شمال غرب بلدة تل تمر وثبتت نقاطها في محور تل تمر الأهراس بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة.

واضافت "سانا" انه منذ الثالث عشر من الشهر الجاري دخلت وحدات الجيش السوري بلدة تل تمر وصوامع الأغيبش فيها بريف الحسكة ومدينتي منبج وعين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة في إطار ممارسة واجبها بحماية الوطن والدفاع عنه في مواجهة العدوان التركي.

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