شينهوا: الولايات المتحدة فشلت في وقف نمو صناعة النفط الإيرانية

وصرحت شينهوا في تقرير الاثنين، إن إيران تؤكد على أنها قطعت خطوات كبيرة في تطوير صناعات الطاقة والنفط وأن الولايات المتحدة لم تنجح في وقفها.

وتقول الوكالة إنه على الرغم من أن العقوبات قد قلصت صادرات إيران من النفط ، إلا أن البلاد لا تزال تعمل على زيادة الصادرات غير النفطية من ناحية وتعزيز نمو صناعة النفط.

ونقلت وسائل الإعلام نفسها عن وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة قوله إن العقوبات لم تمنع نمو صناعة النفط فحسب بل زادت أيضا عدد عقود النفط مع عملاء النفط الإيرانيين.

ونقل التقرير عنه قوله إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية واصلت تنفيذ مشاريع النفط والغاز بعد الحظر، وأن التنقيب عن النفط والغاز مستمر في جميع أنحاء إيران، مع توفر المزيد من احتياطيات الطاقة.

وقال "لي لي"، رئيس مركز أبحاث "آي سي آي اس"، وهي شركة للبتروكيماويات لوكالة شينهوا: استمرت عمليات شراء النفط من إيران.

وفي الوقت نفسه، أدانت الحكومة الصينية العقوبات الأمريكية أحادية الجانب واعتبرت الحظر بانه زاد من زعزعة استقرار سوق الطاقة والمنطقة ككل، واضافت بانها تواصل متابعة العلاقات التجارية المشروعة مع إيران.

ويعتقد "لي بياو تشيان" ، خبير الطاقة بجامعة شيامن في جنوب شرق الصين، أن العقوبات كان لها تأثير سلبي لكنها لم توقف جميع مشتريات النفط الإيراني.

انتهى