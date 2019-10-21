٢١‏/١٠‏/٢٠١٩ ١٠:١٦ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83524747
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افتتاح المؤتمر الدولي حول نهج التفرد والقانون الدولي بحضور ظريف

افتتاح المؤتمر الدولي حول نهج التفرد والقانون الدولي بحضور ظريف

طهران / 21 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا ـ بدأ المؤتمر الدولي لمناقشة نهج التفرد والقانون الدولي، أعماله اليوم الاثنين بمشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف في جامعة العلامة طباطبائي بطهران.

وينظم معهد الدراسات والبحوث الدولية وجامعة العلامة طباطبائي، المؤتمر الدولي حول نهج التفرد  والقانون الدولي بمشاركة خبراء وأساتذة محليين وأجانب في مجالات القانون الدولي والعلاقات الدولية.

وزير الخارجية الإيراني هو المتحدث الرئيسي في حفل افتتاح هذا الملتقى.

ويحضر المؤتمر أساتذة القانون الدولي من إيطاليا والهند وروسيا وفنلندا وإيطاليا وبولندا وباكستان وأوزبكستان وروسيا ومقدونيا وأفغانستان.

وقبل ذلك ، عقدت أربع جلسات متخصصة للمؤتمر في الجامعات ومراكز البحوث في البلاد بمشاركة الأساتذة والمتخصصين في القانون الدولي والعلاقات الدولية.

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