افتتاح الملتقى الدولي لمناقشة الأحادية والقانون الدولي بحضور ظريف

وينظم معهد الدراسات والبحوث الدولية وجامعة العلامة طباطبائي، الملتقى الدولي حول السلوك الاحادي الجانب والقانون الدولي بمشاركة خبراء وأساتذة محليين وأجانب في مجالات القانون الدولي والعلاقات الدولية.

وزير الخارجية الإيراني هو المتحدث الرئيسي في حفل افتتاح هذا الملتقى.

ويحضر الملتقى أساتذة القانون الدولي من إيطاليا والهند وروسيا وفنلندا وإيطاليا وبولندا وباكستان وأوزبكستان وروسيا ومقدونيا وأفغانستان.

وقبل ذلك ، عقدت أربع جلسات متخصصة للمؤتمر في الجامعات ومراكز البحوث في البلاد بمشاركة الأساتذة والمتخصصين في القانون الدولي والعلاقات الدولية.

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