روحاني يزور باكو للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز

واضاف عباس موسوي في لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، ان قمة دول عدم الانحياز ستعقد يومي الجمعة والسبت 25 و26 أكتوبر الجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو.

كما أعلن المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي أيضا، إن المبعوث الصيني الخاص سيتوجه إلى إيران غدا.

وفي إشارة إلى مسيرة الأربعين الحسيني الرائعة في الأيام الأخيرة ، قال موسوي: "في الأيام الماضية ، شهدنا مسيرة الأربعين الرائعة التي تظهر عظمة الإسلام وصداقة الشعبين الإيراني والعراقي، مشيدا بالشعب العراقي والحكومة العراقية لحسن استضافة الزوار الايرانيين.

قدمنا تقرير الهجوم على الناقلة إلى الأمم المتحدة

وأضاف موسوي: لقد أرسلنا نص مبادرة هرمز للسلام (الأمل) إلى الدول المعنية ونأمل في الانضمام إليها، كما ان الهجوم على ناقلة إيرانية والذي نعتقد بأن هذا الهجوم حظي بدعم حكومي، فقد ارسلنا تقريرا الى الأمم المتحدة بذلك.

وفي إشارة إلى التطورات السورية والهجوم التركي على شمال سوريا، قال موسوي: مع فهمنا لمخاوف تركيا ، لكن يجب احترام السيادة الإقليمية لسوريا، هناك العديد من الخطط والاتفاقيات في هذا المجال والتي يتعين الأخذ بها.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إنه يجب احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها من قبل جميع دول المنطقة، يجب متابعة المخاوف من خلال آليات سلمية، لدينا اتفاق أضنة بين تركيا وسوريا ويجب على البلدين تنفيذ هذا الاتفاق.

وفي إشارة إلى الوساطة الإيرانية، قال موسوي: لقد أعلنت إيران أيضا عن استعدادها للتقريب بين البلدين، حيث اجرى ظريف مكالمات هاتفية مع نظرائه في سوريا وتركيا والعراق، وستستمر هذه الجهود.

تم اعداد الخطوة الرابعة

وحول آخر التطورات في تنفيذ الخطوة الرابعة بشان خفض التزامات ايران النووية في اطار الاتفاق النووي اشار موسوي الى اعداد الخطوة الرابعة، وقال ان بعض القضايا التي أعلنت أمس من قبل منظمة الطاقة الذرية تشمل نفس القضايا، هناك أشياء أخرى في في مرحلة اتخاذ القرار بشانها، و نأمل ألا يتم الانتقال إلى المرحلة الرابعة، وان نشهد بعض الخطوات والاجراءات الخاصة من قبل الدول المتبقية في الاتفاق النووي، وإلا فإن إيران مستعدة لاتخاذ الخطوة الرابعة.

وقال أيضا عن الخطة المشتركة بين فرنسا واليابان لإيران للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي: هذه هي الخطة السابقة التي لم تنجح حتى الآن، لقد قدم اليابانيون سابقا خطة مماثلة، والتي كان من الممكن ان تكون مفيدة، لا أعرف أي شيء عن الخطة الجديدة.

يتبع..



