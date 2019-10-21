ايران تستنكر مشاركة وفد صهيوني في مؤتمر المنامة

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، علق موسوي على توجيه دعوة لوفد من الكيان الصهيوني للمشاركة في مؤتمر المنامة الامني، قائلا: من المؤسف جدا أن دولة تدعي الاسلام تقوم بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وايران تدين هذا الاجراء.

وفي معرض رده على سؤال، فند موسوي مزاعم وزير الخارجية البحريني حول نقل اسلحة ومتفجرات من ايران الى البحرين، وقال: لا شأن لنا مع هذا البلد؟ هذه الادعاءات تستند الى أوهام ومرفوضة.

واضاف: يجب عليهم حل مشاكل الأمن الخاصة بهم في الداخل، مثل هذه الاتهامات تفتقد للموضوعية ضد دول كبيرة مثل ايران، نريد الخير لجميع بلدان المنطقة ، وخاصة البحرين، إذا كانوا يريدون حسن النية والاستقرار وحسن الجوار، ايران تريد الحوار مع هذه الدول واقامة علاقات حسنة معها.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية قائلا: مبادرات قدمناها وضعت للمناقشة، ويمكنهم مراجعتها والابتعاد عن بعض الأوهام والمشاكل.

وحول الاوضاع الراهنة في لبنان قال موسوي: نحن لا نهدف للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، الشعب اللبناني ناضج وواع، وبطبيعة الحال لديهم مطالب تدرسها الحكومة اللبنانية وتسمع صوت المحتجين.

واعرب موسوي عن أمله في عودة الاستقرار وتجاوز ههذ الاحداث بسلام في لبنان الذي خاض تجارب صعبة خلال السنوات الماضية، مؤكدا على عدم التدخل الاجنبي في القضايا الراهنة في لبنان.

من ناحية اخرى لم يؤيد موسوي خبر زيارة المستشار الاعلى لولي عهد الامارات الى ايران.

يتبع..