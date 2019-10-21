٢١‏/١٠‏/٢٠١٩ ٣:٢٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83525485
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زلزال عنيف يضرب جنوب ايران

زلزال عنيف يضرب جنوب ايران

بندرعباس/ 21 تشرين الاول/ أكتوبر/ ارنا - ضرب زلزال بقوة 5،6 على مقياس ريشتر عصر اليوم الاثنين محافظة هرمزكان بجنوب ايران .

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض قرب ميناء بندر عباس في منطقة كوخرد بالمحافظة المذكورة.

ولم ترد تفاصيل لحد الآن حول حجم الخسائر المادية والبشرية الاحتمالية الناجمة عن الزلزال.

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