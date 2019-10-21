 ظريف: العديد من الدول أخذت تبتعد عن الدولار

جاء ذلك ظهر اليوم الاثنين، لدى زيارة وزير الخارجية التفقدية لمصنع "آزادي" في حديقة "برديس" التقنية شمال شرقي طهران، حيث تعرف عن كثب على نشاطات الشركات الناشئة الفاعلة في هذا المركز للابداع التقني.

وفيما يخص مساعدة وزارة الخارجية لازالة الحظر المفروض من قبل شركتي ابل وغوغل، قال ظريف في تصريح للمراسلين على هامش هذه الزيارة التفقدية: ان وزارة الاتصالات تعمل على متابعة هذه القضية بصورة مباشرة، ومن الجانب الآخر تبذل وزارة الخارجية جهودها أيضا في هذا الصدد. وأكد، ان الانجاز الأهم الذي حققته وزارة الخارجية، هو تكريس فكرة عدم شرعية الحظر الأميركي المفروض لدى مختلف الأوساط بالعالم.

وفي سياق آخر، وبالنسبة للتصريحات المنسوبة اليه في الحوار مع قناة "المسيرة" اليمنية، بانه "مستعد للسفر إلى الرياض لتسوية النزاعات مع السعودية" أوضح ظريف: "لم يحدث شيء خاص.. نحن مستعدون على الدوام لزيارة دول الجوار".

وأكد، ان يد تعاون الجمهورية الاسلامية ممدودة دوما نحو بلدان المنطقة واذا ما توفرت الأرضية وتحقق الاستعداد لدى دول الجوار لهذا التعاون، فان الجمهورية الاسلامية ستكون على استعداد تام للتعاون بالتأكيد.

وأثناء زيارته لمختلف الأقسام بهذا المصنع، كتب وزير الخارجية مذكرة بمناسبة اليوم الوطني للصادرات فی 21 تشرين الأول/أكتوبر.

انتهى**أ م د