ناقلة سابيتي الإيرانية تصل المياه الاقليمية

وأفاد قسم العلاقات العامة والشؤون الدولية في الشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية، ان هذه السفينة وصلت اليوم الإثنين 21 تشرين الأول/أكتوبر الى المياه الإقليمية الإيرانية وسترسو بعد يومين في جزيرة خارك التابعة لمحافظة بوشهر(جنوب غربي البلاد)، وبعد اجراء الفحوصات الفنية والأمنية عليها وتفريغ حمولتها، سيتم ارسالها الى قسم الصيانة بمجمع صناعة السفن في بندرعباس (مركز محافظة هرمزكان-جنوب).

وتتم صيانة السفينة ومعالجة الأضرار اللاحقة بها من قبل شركة ايزوايكو وتحت إشراف خبراء الشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية.

علما، ان ناقلة النفط الإيرانية سابيتي، تم استهدافها بصاروخين في 11 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي في مياه البحر الأحمر على بعد 60 ميلا من ميناء جدة في السعودية؛ حيث أدى هذا الهجوم الى الحاق خسائر بجسم السفينة وخزاناتها.

انتهى**أ م د

