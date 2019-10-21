إيران وروسيا تدرسان الوضع بالخليج الفارسي وسوريا

غزة- 21 تشرين أول- أكتوبر- إرنا-قالت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، إن مؤشرات الفقر في القطاع هي الأعلى على مستوى العالم، مؤكدةً أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي ولا تفي إلا بحوالي 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة.