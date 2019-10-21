إيران وروسيا تدرسان الوضع بالخليج الفارسي وسوريا

وناقش الجانبان مشروع الجمهورية الإسلامية لضمان الأمن في المنطقة تحت عنوان "مبادرة هرمز للسلام"، ومشروع روسيا لضمان الأمن الجماعي بمنطقة الخليج الفارسي.
کما بحث الطرفان مختلف أبعاد التطورات في سوريا خلال اللقاء الذي جرى على أعتاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى منطقة سوتشي في روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وكشف رئيس الجمهورية حسن روحاني أمام الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة، عن "مبادرة هرمز للسلام" أي "تحالف الأمل" الذي يهدف الى مشاركة جميع دول المنطقة في إرساء الأمن بالخليج الفارسي.
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موسکو/21 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- التقى اليوم الاثنين، سفير الجمهورية الإسلامية لدى روسيا "مهدي سنائي" مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ميخائيل بوغدانوف" وبحث معه آخر التطورات على صعيد الخليج الفارسي وسوريا.
وناقش الجانبان مشروع الجمهورية الإسلامية لضمان الأمن في المنطقة تحت عنوان "مبادرة هرمز للسلام"، ومشروع روسيا لضمان الأمن الجماعي بمنطقة الخليج الفارسي.
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