ظريف: الشباب الايراني المبدع يتحدى الارهاب الاقتصادي الاميركي

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف: 2500 شاب خالق لفرص العمل حوّلوا مبنى قديما في طهران الى مصنع للابداع لتطوير تكنولوجيا متطورة جدا – محاكاة الالعاب، الادوية النانوية، الذكاء الاصطناعي، انترنت الاشياء - .

واضاف: ان ارهاب ترامب الاقتصادي يسعى لمنعهم وافكارهم الا انهم يعملون بداب بلا كلل ولا ملل لتحقيق احلامهم.

وكان وزير الخارجية قد قام اليوم الاثنين بزيارة تفقدية لمصنع "ازادي" للابداع (فرع واحة برديس التكنولوجية في طهران) وتعرف عن كثب على هذه المجموعة والشركات الناشئة الناشطة فيها.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين على هامش الزيارة قال ظريف، لقد شعرت بالكثير من السرور لرؤيتي شبابا يمكن لكل منهم ان يحقق نجاحا كبيرا جدا في الاسواق العالمية.

واضاف، آمل بان تتمكن الحكومة من ازالة العقبات الحاصلة بسبب الحظر الاميركي الظالم واللامنطقي من طريق المشاركة الاكثر فاعلية لهؤلاء الاعزاء على الساحة الدولية.

انتهى ** 2342