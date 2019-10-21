الامن الايراني يحبط مخططا لفرقة "البهائية" للتاثير على مراسم العزاء الحسيني

وافادت العلاقات العامة للامن في محافظة فارس جنوب ايران انه تم رصد واعتقال عدد من العناصر التنظيمية لفرقة البهائية الضالة الذين كانوا يسعون بتوجيه من قادتهم في الخارج لتنظيم عناصرهم في مناطق مختلفة من مدينة شيراز تحت غطاء الاحتفال بذكرى ولادة احد قادتهم واقامة جلسات ومحافل خاصة وغير مالوفة خلال ايام العزاء للعشرة الاخيرة من شهر صفر.

واضاف التقرير بان عناصر هذه الشبكة كانوا يقومون بزيارات الى الخارج منذ وقت طويل والتخطيط بصورة واسعة للتاثير على مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) الا انه تم احباط هذا المخطط عبر رصد واعتقال العناصر الضالعة فيه.

انتهى ** 2342