فتح معبر جذابة بمحافظة خوزستان امام الصادرات الى العراق

وقال ميرزا بلوطي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "ارنا" الاثنين، ان صادرات السلع الى العراق كانت قد توقفت عبر هذا المنفذ الحدودي منذ اسبوعين مع بدء حركة زوار اربعينية الامام الحسين (ع) نحو هذا المعبر الدولي الواقع على بعد 110 كم الى الشمال الغربي من مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

واضاف، ان هذا التوقف في صادرات السلع قد حصل من اجل اعتبارات امنية وتوفير الامن للزوار بصورة افضل والحيلولة دون حدوث زحام المرور الناجم عن حركة الشاحنات الحاملة للسلع التصديرية.

واوضح بان اولى الشحنات التصديرية قد تحركت فجر الاثنين نحو محطة جذابة الحدودية بعد الالغاء الكامل للقيود المرورية في الطرق المؤدية الى هذا المعبر الدولي.

واوضح بان التنسيقات اللازمة قد اجريت قبل عدة ايام مع الجانب العراقي لاستئناف عمل هذا المركز التجاري وكذلك استناف التجار العراقيين انشطتهم الطبيعية في سوق جذابة الحدودية.

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