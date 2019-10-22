صحراء مرنجاب.. أجمل المناطق الصحراوية في إيران

تقع صحراء مرنجاب شمال مقاطعة "آران وبيدكل"في محافظة أصفهان وتعتبر واحد من أهم الوجهات التي يقصدها عابري الصحراء في إيران.

وتستضيف المنطقة بنشاطاتها رحلات السفاري وركوب الدراجات النارية وركوب الجمل والتزلج على الرمال عشرات الاف من السياح الاجانب سنويا.

ومن جملة الأماكن و العوامل الترفيهية والتي سوف تكون من نصيبكم في مرنجاب رؤية خان شاه عباسي والبئر الأثري دستكن والتمتع بجمال بحيرة الملح والتجوال في الجزيرة والتمشي على الرمال الذهبية.

البقاء وتمضية الليل في خان شاه عباسي أو المخيم في الصحراء من الممكن أن يجعل من الأمر أكثر جاذبية لتجربتكم بهذا التجوال.