تخصيص 9.5 ألف مليار تومان اعتمادات لتوفير 988 ألف فرصة عمل

واضاف محمد باقر نوبخت اليوم الثلاثاء، إن التضخم أنخفض 6 بالمائة في كل شهر في أغسطس مقارنة مع يوليو، لكن التضخم السنوي لازال مرتفعا.

وأشار إلى الصدمة السياسية الدولية للانسحاب الأمريكي العام الماضي من الاتفاق النووي وعودة الحظر، وتابع: الشعب الإيراني تجاوز تلك الأمواج.

وصرح رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة : ان تقلب سعر صرف العملة الصعبة، كان نقطة البداية لكن العملة الآن مستقرة، منوها الى ان امريكا كانت تعتقد أن هذه الضغوط يمكن أن تنجح، لكنها أدركت الآن أن إيران لا تستسلم، وبالتالي تسعى إلى العودة إلى المفاوضات.

انتهى