صناعة دبس العنب في ارومية

وينتج دبس العنب من غليان العنب بعد ازاله البذر، يكون لزج الملمس ويتميز بارتفاع نسبة السكر عن الماء، ويحتوي على العديد من الفوائد مثل ثمرة العنب.

فوائد دبس العنب

علاج الإمساك

يعمل دبس العنب على تقوية عضلات الأمعاء والمعدة ويساعد في التخلص من الفضلات بشكل اسهل.

يحتوي على نسبة عالية من السليلوز والأحماض العضوية والسكر الذي من شأنهم تخفيف الامساك المزمن وتنظيم حركة الأمعاء.

تقليل مشاكل العين

يساعد على تقليل مشكلة إعتام عدسة العين بسبب احتوائه على كمية عالية من مضادات الاكسدة مثل الفلافونويد التي تمنع وتكافح الضرر الناتج عن الجذور الحرة الضار مسببة للعديد من المشاكل.

حماية القلب

أثبتت الدراسات العلمية أن العنب ودبس العنب يساعدان في عدم الاصابة بنوبات القلب ويقلل من أمراض القلب والشرايين لأنه يعمل على ارتفاع نسبة أكسيد النيتريك في الدم مما يمنع تكون الجلطات.

يعمل على تقليل نسبة الكولسترول الضار الذي يعتبر السبب الأساسي في انسداد الشرايين لاحتوائه على مضادات أكسدة مثل ريسفيراترول و كيرستين الذي يعملان على تنقية الجسم من الجذور الحرة.

تعمل الفلافونويد الموجودة في دبس العنب على تنظيف الجسم من السموم ومنع تراكم الصفائح الدموية من الترسب في الشرايين.

علاج فقر الدم

يساعد دبس العنب في الحفاظ على مستويات الحديد والمعادن.

يمد الجسم ب ثلث الاحتياجات اليومية من الحديد.

يعطى الجسم قدر كافي من الطاقة بسبب ارتفاع نسبة السكريات.

يعتبر غذاء مناسب للأشخاص النباتيين لأنهم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بفقر الدم.

مضاد للجراثيم والفيروسات

تم نشر تقرير في المجلة الدولية للأغذية يثبت أن العنب له خصائص مضادة للجراثيم والفيروسات فيمكن ان يحمي الجسم من العدوى المستمرة.

أثبت كفاءته ضد الفيروسات المنتشرة مثل الهربس وشلل الأطفال.

يمكنه علاج الأمعاء من الالتهابات البكتيرية.

غني بالكالسيوم

يحتوي دبس العنب على الكالسيوم والفوسفور الذي يحتاجه الجسم بكميات كبيرة، ويساعد الأمعاء على امتصاص الكالسيوم والاستفادة منه بشكل أكبر.

يعتبر مصدر جيد للكالسيوم الذي يحتاجه الأطفال الصغار للنمو فيمكن ادخاله في النظام الغذائي اليومي لهم.

إعطاء الجسم طاقة

يعتبر السكر المصدر الرئيسى لإمداد الجسم بالطاقة ويحتاج الرياضيون والنساء الحوامل والمرضعات لقدر كبير من الطاقة ويوفر دبس العنب ذلك بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من السكر.

الحد من اضطرابات الكلى

يحتوي دبس العنب على خليط من البوليفينول الذي يعتبر مضاد اكسدة ومضاد للالتهابات التى تعمل على تقليل من اضطرابات الكلى.

يساعد في تخلص من الضغط على الكلى من خلال تخلص من حمض اليوريك بشكل سريع عن طريق تحفيز البول.

نمو الشعر

يستخدم دبس العنب في بعض الوصفات الخاصة بالعناية بالشعر، يساعد على نمو الشعر بشكل أسرع وتتقيله ويمنع الشيب المبكر.

يمنع اضطرابات الحيض

يعتبر دبس العنب مصدر جيد للحديد كما ذكرنا من قبل لذلك هو يساعد بشكل كبير على منع اضطرابات الحيض الناتجة عن نقص نسبة الحديد بالجسم بسبب فقدان كمية كبيرة من الدم.

يعمل على تقوية عضلات الرحم والحفاظ عليها والتخفيف من ألم البطن وتشنجات المصاحبة للطمث ويمنع تجلط الدم بسبب احتوائه على الكالسيوم والماغنسيوم.