إبرام مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية لرسم الخرائط وجامعة غرونوبل الفرنسية

وقبل توقيع هذه الاتفاقية، أعرب مسعود شفيعي عن رضاه لتعزيز تعاون المؤسسة طويل الأمد مع فرنسا، والذي وصل إلى أكثر من ثلاثين عاما ، وقال: نأمل في جولة جديدة من التعاون والدعم العلمي والتقني المستمر من جامعة غرونوبل، ان نشهد تغييرات ملموسة وشراكة متنامية في أقصر وقت ممكن.

وبالإشارة إلى الحاجة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية، صرح رئيس مؤسسة رسم الخرائط الوطنية، أن الحكومة الإيرانية تدعم التعاون العلمي الدولي وأنها مستعدة لقبول خبراء فرنسيين لإبرام اتفاق تعاون مع جامعة غرونوبل الفرنسية.

بدورها وصفت البروفيسورة "أندريا والبرزدورف"، التي تزور طهران نيابة عن البرفيسور "ليز دوماسي"، عميد جامعة غرونوبل ألبس، الزيارة إلى إيران والتعاون مع المؤسسة الوطنية لرسم الخرائط، بأنها مهمة وفعالة، وقالت إن رصد تحركات القشرة الأرضية في منطقة مكران، نظرا لاهمية المنطقة بالنسبة للاستثمار الاقتصادي، كان من المواضيع المهمة لابحاث الجامعة مع المؤسسة .

وتابعت: باستخدام مراقبة GPS في إيران، ستكون بيانات أبحاثنا كاملة. على الرغم من أن صور الأقمار الصناعية حتى الآن قد استوفت إلى حد كبير احتياجات هذه المسوحات، إلا أن العمليات الأرضية ضرورية أيضا لاستكمال الاستبيان، بمساعدة خبراء من المؤسسة الطنية لرسم الخرائط.

ووصف الخبيرة الفرنسية، مذكرة التفاهم بالمهمة في مجال تبادل الخبرات بين إيران وفرنسا.

انتهى