٢٢‏/١٠‏/٢٠١٩ ٢:٥٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83526879
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انتخاب مندوب إيران نائبا أول لرئيس اجتماع آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة المخدرات

انتخاب مندوب إيران نائبا أول لرئيس اجتماع آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة المخدرات

طهران/ 22 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا – عقدت الدورة الثالثة والأربعون لرؤساء مكافحة المخدرات في مركز الأمم المتحدة الدولي للمؤتمرات في بانكوك - تايلاند حيث صوت جميع المندوبين الحاضرين في الاجتماع لمندوب ايران كنائب أول لرئيس اجتماع آسيا وأوقيانوسيا لمكافحة المخدرات.

وتأسست آلية اجتماع هيئات مكافحة المخدرات في آسيا والمحيط الهادئ بتصويت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ، كذراع مساعد لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، ويعقد اجتماعات سنوية في أربع مناطق جغرافية في العالم.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب 52 دولة أخرى، هي عضوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تعقد الدورة الثالثة والأربعون لرؤساء مكافحة المخدرات في مركز الأمم المتحدة الدولي للمؤتمرات في بانكوك - تايلاند في الفترة من 22 نوفمبر إلى 25 أكتوبر، حيث يترأس الوفد الإيراني العميد مسعود زاهديان، رئيس شرطة مكافحة المخدرات والذي تم  انتخابه نائبا لرئيس الاجتماع بتصويت جميع المندوبين الحاضرين في الاجتماع.

والغرض من هذه الاجتماعات السنوية المتخصصة هو تعزيز ممارسات التنسيق والاكتشاف في مختلف مجالات الاتجار بالمخدرات ، مع إرسال تقرير سنوي إلى لجنة المخدرات بالأمم المتحدة.

انتهى

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