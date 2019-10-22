بدء أعمال مؤتمر طريق الحرير الثالث بمشاركة إيران في تبليسي

ويشارك أكثر من ألفي وفد من الدول الأوروبية والآسيوية بالإضافة إلى وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية "شهرام أدم نجاد" في هذا المؤتمر الدولي الذي يعقد كل سنتين تحت عنوان "الحزام - طريق تبليسي 2019" .

في حديثه في افتتاح المؤتمر الدولي، قال رئيس الوزراء الجورجي " غئورغي غاخاريا" إن جورجيا لعبت دورا مهما في تطوير طريق الحرير على مر التاريخ.

واضاف : في ظل الوضع الاقتصادي الحالي للعالم حيث تلعب العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول دورا مهما، فإن خطة إحياء طريق الحرير الجديد ومشاركة جورجيا فيه تمثل أولوية بالنسبة لنا.

الغرض من هذا المؤتمر الدولي هو مناقشة القضايا الرئيسية في مجال التجارة والاتصالات والتحديات أثناء تنفيذ مشروع طريق الحرير الجديد.

جورجيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع جانبي طريق الحرير الجديد، مع أوروبا والصين، وتستضيف هذا المؤتمر الدولي للمرة الثالثة.

وقدمت الصين الخطة الاستثمارية لبناء طريق حرير جديد في عام 2013، وعُقد أول مؤتمر دولي حول هذا المشروع في عام 2015.

بناء طريق الحرير الجديد عن طريق دول آسيا الوسطى والغرب سيزيد من القدرة التنافسية التجارية، هذه الخطة ستحول جورجيا إلى مركز تجاري ومواصلات للمنطقة.

ومن المقرر ان تتوصل الدول في المؤتمر الدولي "الحزام – طريق تبليسي"، إلى حلول مشتركة سيكون لها تأثير إيجابي على المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي.

ويشارك في هذا المؤتمر الدولي الذي يستمر يومين، قادة سياسيين وخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والشركات لاستكشاف وشرح العوامل التي تؤثر على التجارة والاتصال الإقليمي والعالمي.

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