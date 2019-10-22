اللواء باقري: قوة الردع الإيرانية تحول دون تطاول الأعداء 

وخلال تفقده مقر اللواء 65 المحمول جوا بالجيش، اشار اللواء باقري الى دور القوات المسلحة في مواجهة الاعمال العدائية والتهديدات، وقال: ان القوات المسلحة الايرانية، وفي مواجهة كل هذه العداوات والمؤامرات والحظر والضغوط والتهديدات التي تتعرض لها البلاد، يقع على عاتقها مسؤولية جسيمة جدا في تحقيق الأمن المستدام وإيجاد وتعزيز قوة الردع الفاعلة والمؤثرة، واذا كانت البلاد تتمتع بالامن فيعود ذلك الى امتلاكها قوة الردع.

واوضح رئيس هيئة اركان القوات المسلحة ان قوة الردع تحول دون هجوم العدو على ايران، وقال: إذا لم يحدث شيء ولم يحدث أي هجوم ، فذلك بسبب الردع الفاعلة في مواجهة هذه التهديدات.

وتطرق الى العداء التاريخي الذي تكنه اميركا ضد الشعب الايراني، والنزعة العدوانية للكيان الصهيوني، مضيفا: ليس هناك شك في العالم حول عدوانية اميركا المجرمة والكيان الصهيوني القاتل.

واوضح رئيس هيئة اركان القوات المسلحة ان قوة الردع تحول دون هجوم العدو على ايران، وقال: إذا لم يحدث شيء ولم يحدث أي هجوم ، فذلك بسبب الردع الفاعلة في مواجهة هذه التهديدات.

وأكد رئيس هيئة الاركان الايرانية اللواء "محمد باقري" ان العدو سيتكبد خسائر فادحة وتدمير واسع لمعداته اذا حاول شن عدوان على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع قائلا: يجب أن يعلم العدو أنه إذا اعتدى على حدود الوطن الاسلامي، فسوف يواجه شعبا موحدا يتبع قائدا يمتلك قوات مسلحة قوية ومقتدرة، وسيتكبد في هذه المواجهة خسائر فادحة وتدمير المعدات وفضيحة كبرى، والفوائد التي سيجنيها من هذا الهجوم لن تكون متناسبة مع الخسائر الباهظة التي يتحملها.

وأكد اللواء باقري أن القوات المسلحة الايرانية اثبتت طيلة تاريخ الثورة الإسلامية على مدى العقود الاربعة أنها ليست لديها اي نية لغزو أو العدوان على أي بلد، مضيفا: ان القوات المسلحة الايرانية ليست لديها اية اطماع في اي شبر من اراضي دول الجوار ومواردها، لكنها تتصدى لعدوان ومؤامرات الاعداء ، وبرهنت على هذه المقاومة خلال فترة الدفاع المقدس.

وقال رئيس الاركان الايرانية: ان اصدقائنا يثقون بنا، والاعداء يخافون منا، لأنه يجب أن يكون هناك مثل هذا الاسلوب في التعامل مع الأصدقاء والأعداء.

إنتهى**أ م د

