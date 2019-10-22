عدد السياح العمانيين الوافدين على ايران يزداد بنسبة 362 بالمئة

وفي كلمة القاها اليوم الثلاثاء أمام ملتقى رجال الاعمال الايرانيين والعمانيين الناشطين في القطاع السياحي الخاص اضاف مونسان، ان نحو 49 الف سائح من سلطنة عمان زاروا ايران خلال الاشهر الستة الاولى لهذا العام.

واعرب مونسان عن ارتياحه بشان زيارته لسلطنة عمان الجارة والصديقة والشقيقة وقال انه من دون شك، فان احد اهم الدوافع والاهداف لهذه الزيارة هو البحث بشان موضوع السياحة الهام للغاية نظرا الى توفر الطاقات والميزات الملحوظة في هذا القطاع.

واشار وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في ايران خلال هذا الملتقى الى اهمية قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي وقدم تقريرا حول السياحة في ايران وقال ان ايران شهدت نموا بنسبة تتجاوز الـ 50 بالمئة من ناحية عدد السياح الاجانب المتوافدين على ايران حيث دخل اربعة ملايين و998 الفا و215 سائحا الى ايران خلال الاشهر الستة الاولى من هذا العالم.

وتابع مونسان الذي يزور سلطنة عمان حاليا على راس وفد يضم 60 رجل اعمال من القطاع الخاص الايراني: نحن نمضي الخطوات دوما في مجال التعزيز المتزايد للعلاقات بين ايران وسلطنة عمان وتقديم مزيد من الخدمات الى الرعايا العمانيين؛ لافتا الى ان الغاء ايران سمات الدخول للرعايا اللبنانيين يعكس عزم الحكومة الايرانية لتسهيل امكانية زيارتهم لايران.

وأكد ضرورة توطيد العلاقات وايجاد فرص جديدة لتطوير السياحة من خلال مشاركة القطاع الخاص للبلدين في هذا المجال.

انتهى**2018/أ م د