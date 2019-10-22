ظريف يبحث آخر التطورات الإقليمية مع المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط 

وأفاد القسم الإعلامي في وزارة الخارجية، ان الجانبان ناقشا خلال اللقاء آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية، وأهم القضايا الاقليمية.

وأكد ظريف، أن ايران والصين تجمعهما علاقات استراتيجية وفي اشارة الى اقتراح رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني تحت عنوان "مبادرة هرمز للسلام"، رحب بالدور الفاعل للصين في المساعدة على إرساء الامن والسلام في المنطقة.

كما واكد المبعوث الصيني الخاص الى الشرق الاوسط من جانبه الى النزعة الاستراتيجية للعلاقات بين ايران والصين، قائلا: ان الامن والاستقرار في الشرق الاوسط مهم للغاية بالنسبة للصين؛ مؤكدا رغبة بلاده في مواصلة مباحثاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الشأن.

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