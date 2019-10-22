وزير السياحة العماني يؤكد رغبة بلاده في التعاون مع إيران لإعادة ترميم المعالم الأثرية 

جاء ذلك اليوم الثلاثاء لدى استقبال المحرزي وزير التراث الثقافي، والصناعات اليدوية، والسياحة الإيراني "علي أصغر مونسان".

وأكد استعداد بلاده للتعاون مع إيران في مختلف المجالات؛ معربا عن سروره بشأن زيادة وتيرة تبادل السياح بين البلدين.

وأثنى وزير السياحة العماني بجهود المسؤولين الإيرانيين واللجنة الفنية المشتركة بين البلدين لدفع الأهداف والإرتقاء بمستوى التعاون بين عمان وإيران؛ متمنيا استمرار التعاون الثنائي بوتيرة أسرع.

وفيما أشار الى زيارته الى طهران وشيراز شباط/ فبراير الماضي، قال المحرزي: لقد تعرفت على الطاقات والإمكانيات السياحية الهائلة التي تتمتع بها إيران؛ مضيفا ان الكثير من الدول قلقة بالنسبة لارتقاء مكانة إيران في مجال السياحة لأنها تستطيع التفوق على الدول الأخرى في مجال السياحة واستقطاب أعداد كبيرة من السياح إليها بفضل المعالمالسياحية المنوعة فيها.

بدوره نوه مونسان الى ان العلاقات بين إيران وعمان كانت ودية على الدوام؛ مشيرا الى الدور البناء والفاعل لعمان في المنطقة وتأكيد كبار المسؤولين في البلدين على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

ولفت الى الرؤية الايجابية لسماحة قائد الثورة الاسلامية بالنسبة لتعزيز العلاقات مع عمان؛ مبينا أن النهوض بمستوى التعاون في مجال السياحة بين البلدين من شأنه أن يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات الأخرى.

وأثنى مونسان على الإجراءات المتخذة من قبل عمان لتسهيل إصدار التأشيرات للسياح الإيرانيين؛ مشيرا الى التجارب القيمة للجمهورية الإسلامية في مجال التراث الثقافي واستعدادها نقل هذه التجارب الى عمان.

واقترح مونسان اصدار تأشيرات مشتركة بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان.

كما أكد ضرورة تعزيز السياحة العلاجية بين إيران وسلطنة عمان؛ مشيرا الى الخدمات العلاجية عالية الجودة والامكانيات الجيدة المتوفرة لدى إيران في مختلف الفروع الطبية بما في ذلك اجراء العمليات الجراحية المعقدة في مجال القلب والدماغ، وزراعة الأعضاء، واجراء العمليات الجراحية التجميلية.

علما، ان وزير التراث الثقافي، والسياحة، والصناعات اليدوية يزور سلطنة عمان حاليا على رأس وفد يتكون من 60 شخصا من القطاع الخاص.

انتهى**أ م د

