الاركان الايرانية تؤكد تطوير العلاقات العسكرية مع الصين

جاء ذلك خلال لقاء العميد مهدي رباني اليوم الثلاثاء، نائب رئيس إدارة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية اللفتنانت جنرال "شاو يوان مينغ" فی بکین.

واشار العميد رباني خلال هذا اللقاء الى العلاقات العريقة والتاريخية بين ايران والصين ومتابعة التوافقات الحاصلة بين رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ورئيس هيئة الاركان العامة للجيش الصيني في الشهر الماضي؛ مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات العسكرية ومتابعة الاليات التنفيذية لهذه التوافقات.

من جانبه اعرب اللفتنانت جنرال شاو يوان مينغ عن تقديره لمشاركة الوفد الايراني رفيع المستوى في المنتدى الأمني التاسع في مدينة "شيانغ شان" الصينية معلنا عن دعم بلاده لسياسات ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة الارهاب والتوجهات الاحادية.

وبدا منتدى شيانغ شان الأمني في الصين امس الاثنين، بمشاركة مندوبين لأكثر من 70 دولة في العالم.

انتهى**2018/أ م د