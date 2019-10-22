إيران تهنئ بوليفيا على إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية

وأفاد القسم الإعلامي في وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، ان موسوي هنأ دولة بوليفيا الصديقة حكومة وشعبا بنجاح الانتخابات الرئاسية وفوز ايفو موراليس بولاية جديدة.

وأعرب عن تمنياته بالتقدم والرفاهية والسعادة للشعب والحكومة في بوليفيا.

وأعلنت لجنة الانتخابات البوليفية يوم الإثنين، أنه بعد احصاء 89,34 في المائة من الأصوات المدلى بها، تبين ان إيفو موراليس حصل على نحو 45,28 في المائة، فيما حصل منافسه الرئيسي كارلوس ميسا على 38,16 في المائة من الأصوات، ما یمكن موراليس من البقاء في منصبه لولاية جديدة.

انتهى**أ م د

