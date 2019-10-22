خروج يد ايران من التصفيات الاسيوية المؤهلة للاولمبياد

وانتهت هذه المباراة التي جرت في اطار المجموعة الثانية من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020 والتي جرت في العاصمة القطرية الدوحة بنتيجة 36-36 .

وبهذه النتيجة فقدت ايران فرصة التاهل بحصولها على 3 نقاط فيما تاهلت عن المجموعة البحرين وكوريا الجنوبية ولكل منهما 4 نقاط.

وكانت ايران قد فازت في مستهل مشوارها في هذه التصفيات على كوريا الجنوبية 28-27 ثم خسرت امام البحرين 29-26 .

وتاهلت من المجموعة الاولى قطر والسعودية.

وجرت هذه التصفيات بمشاركة 8 منتخبات في اطار مجموعتين؛ الاولى "ايران والكويت وكوريا الجنوبية والبحرين" والثانية "قطر والسعودية وهونغ كونغ والهند".

ويتاهل الحائز على المركز الاول في هذه التصفيات الى الاولمبياد مباشرة فيما يخوض الحائز على مركز الوصافة ملحقا.

انتهى ** 2342