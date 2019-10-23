الرئيس روحاني: مسيرة الاربعين تحولت الى ملحمة رائعة ورمز للوحدة والتلاحم

وخلال اجتماع الحكومة الذي عقد الثلاثاء اشار الرئيس روحاني الى المشاركة المليونية في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) ومنهم 3.5 مليون زائر ايراني بما يدل على مدى الحب لاهل بيت النبوة والرسالة (ع) خاصة ابي عبدالله الحسين (ع) وقال، اننا ولله الحمد نشهد ترسخ هذا الحب يوما بعد يوم حيث تحولت مسيرة الاربعين خلال الاعوام الاخيرة الى حدث عظيم وملحمة رائعة ورمز للوحدة والتلاحم بين المسلمين خاصة المسلمين الشيعة.

واشار الرئيس الايراني الى المؤشرات والتاثيرات السياسية لهذا التجمع العظيم واضاف، انه الى جانب التاثيرات الثقافية والدينية لمسيرة الاربعين نشهد خصائص وتاثيرات سياسية عظيمة ، ففي الوقت الذي يريد الاعداء الايحاء بعدم توفر الامن والاستقرار في المنطقة نشهد مسيرة مليونية في منتهى الامن والهدوء.

واعتبر الرئيس روحاني تعدد الشرائح والاطياف والطوائف والشعوب المشاركة في مسيرة الاربعين امرا يحظى بالاهمية واضاف، ان مسيرة الاربعين تشهد مشاركة محبي الامام الحسين (ع) من مختلف القوميات والطوائف والشعوب وحتى من غير الشيعة حيث يشهد العالم الاواصر والوحدة العميقة بين اتباع ومحبي الامام (ع).

واعتبر التنسيق والتعاون بين المسؤولين الايرانيين والعراقيين مؤثرا في اقامة هذه المسيرة بافضل صورة ممكنة واضاف، لا شك ان التعاون والتنسيق في الاقامة الرائعة لهذه المراسم قد ساعد في المشاركة الاوسع والاكثر فاعلية من قبل المواطنين وهنا لا يسعنا الا ان نوجه جزيل الشكر والتقدير للمسؤولين والشعب العراقي لحسن وكرم الضيافة والاستقبال الطيب لزوار الامام الحسين (ع) والشعب الايراني.

واعتبر الرئيس روحاني مسيرة الاربعين اكبر فرصة لاستعراض الوحدة والتلاحم الوطني واضاف، ان مسيرة الاربعين لا تختص بمجموعة او حزبا او قومية معينة اذ اجتمعنا جميعا حول محور حب اهل البيت (ع) ولابد من استثمار هذه الفرصة لتعزيز التلاحم الوطني.

وفي جانب اخر من تصريحه اعرب الرئيس روحاني عن امله بالاسراع في تنفيذ الربط السككي بين ايران والعراق واضاف، ان الحكومة تبذل في هذا السياق كل مساعيها كي يتمكن زوار العتبات المقدسة من زيارة العراق بصورة اسرع واكثر راحة وامنا.

انتهى ** 2342