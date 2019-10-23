بدء أعمال الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز في باكو

ووفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاربعاء، فإن اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو الذي حضره وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية - قد بدأ للتو.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى باكو مساء الثلاثاء لحضور اجتماع لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز.

سيناقش اجتماع وزراء الخارجية الوثيقة الختامية ومراجعة الإعلان المشترك لاجتماع القمة، وكذلك بعض القضايا الإقليمية والدولية ، بما في ذلك الأزمات والنزاعات حول العالم.

وسيتوجه حجة الإسلام حسن روحاني إلى باكو يوم الخميس لدعوة رسمية من الرئيس الأذربيجاني الهام علييف لالقاء خطاب في القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز.

تستضيف باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، القمة الثامنة عشرة لقادة الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز يومي 25 و 26 أكتوبر.

وأعلن نائب وزير الخارجية الأذربيجاني "راميز حسنوف" مشاركة مسؤولين من 158 دولة وبعض المنظمات الدولية ورؤساء الدول ورؤساء الوزراء لدول حركة عدم الانحياز في باكو، كما صرح قائلا: في قمة الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، ستتم مناقشة وإقرار الوثيقة الختامية وإعلان القمة وكذلك وثيقة حول فلسطين.

انتهى