بحيرة ومنتزه "کیو" في خرم آباد بعد هطول المطر

هذه البحيرة واحدة من أجمل البحيرات في إيران إذ تزخر بالمياه الزرقاء الصافية المتدفقة من ينابيع مخمل كوه ومن ينابيع أخرى في قاعها، ونظراً لكثرة السياح الذين يقصدونها فقد شيدت حولها العديد من المناطق الترفيهية وبما فيها مدينة ألعاب ومتنزهات جميلة.

محافظة لرستان هي واحدة من أجمل المحافظات في إيران وما يميزها أن الفصول الأربعة تتجلى فيها بكل ما للكلمة من معنى ومناظرها الخلابة تسحر ناظري كل من يقصدها ناهيك عن أنها ذات تراث عريق وماض رافل بالأصالة والحضارة.

تبلغ مساحة هذه المحافظة 30 ألف كيلومتر تقريباً وتقع جنوب غربي إيران وإضافة إلى طبيعتها الغناء وتأريخها التليد تلك الجبال الشاهقة التي تعانق السحاب والتي تنحدر منها الشلالات الزاخرة بالمياه لتجري في أودية هي الغاية في الجمال، كما أن سهولها هي الجنان بعينها وأنهارها الجميلة الممتدة في جميع أكنافها تعلوها جسور جديدة وأثرية وتحيط بها غابات البلوط الخضراء التي لا نظير لها في العالم مما جعل هذه المحافظة قبلة للسائحين ومحبي الطبيعة.