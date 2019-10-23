بدء المؤتمر الدولي لجراحي الأعصاب الإيرانيين في كاشان

وقال السكرتير العلمي للمؤتمر، إن إدخال طرق تشخيصية وعلاجية جديدة في مجالات مختلفة من جراحة المخ والأعصاب المتعلقة بأورام المخ وإصابات الدماغ والحبل الشوكي وأمراض العمود الفقري والصرع والنوبات وأمراض الأوعية الدموية الدماغية والجراحات وجراحة الجهاز العصبي عند الأطفال، وجراحة وإدارة أمراض الدماغ الوظيفية هي من بين أهداف هذا المؤتمر.

وصرح إسماعيل فخاريان أن الغرض الرئيسي من المؤتمر هو الاستفادة من الخبرات القيمة لجراحي الأعصاب وجراحي العمود الفقري على الصعيدين الوطني والدولي، مضيفا أنه بالإضافة إلى الجراحين الداخليين وأخصائيي الأعصاب، تم أيضا استضافة ممثلين من الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وتركيا في المؤتمر.

وقال: تم إرسال 130مقالة من قبل علماء الأعصاب الداخليين والخارجيين، مع قبول 108 مقالة في 66 مقالة للمحاضرات و42 مقالة ملصقات لتقديمها مدة ثلاثة أيام.

انتهى