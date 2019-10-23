ماسولة..القرية الإيرانية الساحرة المشيدة فوق الجبال

وقد أقيمت قرية ماسولة في قلب أحد الجوانب شديدة الانحدار من الجبل، لتبقى في مأمن من الفيضانات التي تغمر الوادي عند سفح الجبل، والرياح القارسة التي تضرب قمته.

لكن هذا الانحدار الشديد الناتج عن تفاوت الارتفاع داخل القرية بمعدل 100 متر، أجبر سكانها على ابتكار طرق خلاقة للاستفادة القصوى من تلك المساحات.

وتوصلوا إلى تصميم هندسي فريد لهذه القرية التي يناهز عمرها ألف عام، بحيث يستقر الفناء الأمامي لكل منزل أو مطعم أو حتى أجزاء من السوق التجاري، على سطح المنزل المشيد تحته.

وصمدت أسطح هذه المنازل المبنية من الطين والحجارة والخشب لقرون عديدة في وجه الأمطار والثلوج، إذ تهطل على هذه المنطقة أمطار وثلوج بمعدل 150 سنتيمترا سنويا، كما تحملت دوس الأقدام الغادية والرائحة عليها ليلا ونهارا، والسيدات اللائي ينشرن الملابس والشراشف المبللة، والتجار الذين يبيعون الأوشحة الملونة، والدمى المصنوعة يدويا في الأكشاك الصغيرة المنتشرة في الأزقة الضيقة.