ايران تتوج ببطولة العالم للساندا

وقد توجت ايران بلقب البطولة بعد تحقيقها أفضل نتيجة في تاريخها بحصد 8 ميداليات ذهبية في ثماني بطولات وتغلب على الصين .

وفاز كل من محمدعلی مجیری و الهه منصوریان و شهربانو منصوریان و مریم هاشمی و عرفان آهنكریان ومحسن محمدسیفی ویوسف صبری ومیلاد عارفی مقام و علی خورشیدی بميداليات ذهبية واحرزت هانية رجبي ميدالية فضية في بطولة العالم ال 15 للوشو للكبار في مدينة شانغهاي الصينية.

واحرزت الصين المركز الثاني والفيتنام المركز الثالث في هذه المسابقات.

وحل منتخب إيران للسيدات والرجال وصيفا بمجموع ميداليات "الساندا والتاولو" بـ 9 ذهبيات و2 فضية و1 برونزية، وحلت الصين اولا بـ 14 ذهبية وفضية وبرونزية وهونغ كونغ ثالثا بـ 5 ذهبيات و4 فضيات وبرنزوية واحدة.

اقيمت بطولة العالم ال 15 للوشو للكبار في فترة ما بين 20 حتى 23 تشرين الاول- اكتوبر في مدينة شنغهاي في الصين بمشاركة 102 بلد.

انتهى** 1453**

