٢٣‏/١٠‏/٢٠١٩ ٥:١٣ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83528778
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على هامش موتمر عدم الانحياز

ظريف يلتقي نظيريه الاذربيجاني والصربي ومستشار الامن القوي الافغاني

ظريف يلتقي نظيريه الاذربيجاني والصربي ومستشار الامن القوي الافغاني

طهران/23تشرين الاول/اكتوبر- التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نظيريه الاذربيجاني والصربی ومستشار الامن القومي الافغاني بصورة منفصلة.

واجتمع ظريف اليوم الاربعاء مع وزير الخارجية الاذربيجاني "المار محمد يارف" على هامش مؤتمر وزراء خارجية حركة عدم الانحياز المقام حاليا في باكو حيث تباحث الجانبان بشأن العلاقات السياسية والاقتصادية والقضايا الاقليمية.

كما اجتمع ظريف مع نظيره الصربي على هامش هذا المؤتمر وتبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم القضايا الاقليمية والدولية.

هذا وتباحث وزير الخارجية الايراني ومستشار الامن القومي الافغاني "حمد الله محب" خلال لقائهما على هامش مؤتمر وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بشأن آخر المستجدات على الساحة الافغانية.

انتهى**2018

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