ظريف يبحث مع الرئيس الاذربيجاني آخر التطورات الاقليمية والدولية

وأفاد القسم الاعلامي في وزارة الخارجية، ان لقاء ظريف مع الرئيس الاذربيجاني الذي جاء على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة عدم الانحياز في باكو تناول اخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين واهم القضايا الاقليمية والدولية .

وكان ظريف قد التقى في وقت سابق اليوم ايضا نظرائه الاذربيجاني والعراقي والصربي ومستشار الامن القومي الافغاني.

ومن المقرر ان تنطلق قمة دول عدم الانحيار على مدى يومي الجمعة والسبت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

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