عمان تدرس إلغاء التأشيرات مع إيران 

وقال وزير الخارجية العماني "إننا نحترم علاقاتنا الوثيقة مع إيران وندرس إلغاء التأشيرات للرعايا الإيرانيين لدخول عمان".

وقال: "لدينا علاقات عريقة مع إيران وفي كل مرة أزور فيها إيران أشعر وكأنني في بلدي".

من جانبه، نوه مونسان بالدور البناء الذي لطالما لعبته سلطنة عمان بالمنطقة.

يذكر، ان وزير التراث الثقافي، والسياحة، والصناعات اليدوية يزور سلطنة عمان حاليا على رأس وفد يتكون من 60 شخصا من القطاع الخاص.

انتهى**أ م د