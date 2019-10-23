٢٤‏/١٠‏/٢٠١٩ ١٢:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83529102
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سفير ايطاليا في ايران يقترح التعاون في مشروع انشاء مدينة مطارية في مشهد

سفير ايطاليا في ايران يقترح التعاون في مشروع انشاء مدينة مطارية في مشهد

مشهد / 24 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اقترح السفير الايطالي في ايران جوزبه برونة التعاون من قبل بلاده في مشروع انشاء مدينة مطارية في مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق ايران.

وخلال لقائه رئيس بلدية مدينة مشهد الاربعاء قال السفير برونة، نامل بتوفر الفرصة في هذا المجال لنتمكن من انجاز هذا الامر رغم وجود الحظر.

ووصف السفير الايطالي مدينة مشهد بانها مدينة تنبض بالحياة والنشاط وذات مكانة من النواحي الدينية والثقافية والاقتصادية وهو ما يعد ميزة لها.

واكد ضرورة رفع مستوى التواصل بين ايران وايطاليا واضاف، اننا نسعى من اجل الارتقاء بالتعاون بين البلدين.

وقال، ان تعزيز التعاون الثنائي من شانه ايجاد المعرفة والتعريف بطاقات مدينة مشهد وتطوير العلاقات الثنائية.

انتهى ** 2342

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