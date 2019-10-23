سفير ايطاليا في ايران يقترح التعاون في مشروع انشاء مدينة مطارية في مشهد

وخلال لقائه رئيس بلدية مدينة مشهد الاربعاء قال السفير برونة، نامل بتوفر الفرصة في هذا المجال لنتمكن من انجاز هذا الامر رغم وجود الحظر.

ووصف السفير الايطالي مدينة مشهد بانها مدينة تنبض بالحياة والنشاط وذات مكانة من النواحي الدينية والثقافية والاقتصادية وهو ما يعد ميزة لها.

واكد ضرورة رفع مستوى التواصل بين ايران وايطاليا واضاف، اننا نسعى من اجل الارتقاء بالتعاون بين البلدين.

وقال، ان تعزيز التعاون الثنائي من شانه ايجاد المعرفة والتعريف بطاقات مدينة مشهد وتطوير العلاقات الثنائية.

انتهى ** 2342