كرة الصالة الايرانية تستهل مشوارها بالفوز على تركمنستان في التصفيات المؤهلة الى نهائيات اسيا

وفي هذه المباراة التي جرت في القاعة المغلقة في مدينة ارومية شمال غرب ايران، سيطر المنتخب الوطني الايراني على اجواء المباراة وفاز باربعة اهداف تناوب على تسجيلها كل من علي اصغر حسن زادة ومهدي جاويد ولاعب من تركمنستان خطا في مرمى فريقه ومهدي كريمي.

وتجري هذه التصفيات في اطار مجموعتين ؛ تضم الاولى ايران وتركمنستان وقرغيزيا فيما تضم الثانية اوزبكستان وطاجيكستان وافغانستان والنيبال.

وستلتقي ايران مع قرغيزيا مساء الجمعة.

وتتاهل افضل 5 فرق في هذه التصفيات الى نهائيات كاس اسيا بكرة الصالة التي ستجري خلال اذار /مارس 2020 في تركمنستان.

وتعد ايران الاكثر تتويجا ببطولة اسيا بكرة الصالة التي انطلقت عام 1999 بـ 12 لقبا وحلت في مركز الوصافة مرة واحدة فيما جاءت في المركز الثالثة مرتين.

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