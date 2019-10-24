ناشطة سلام اميركية تقاطع كلمة قائد قوات "سنتكوم"

وحين القاء قائد القوات المركزية الاميركية "سنتكوم" الجنرال كنيث اف مكنزي كلمته خلال ملتقى، سارعت ناشطة السلام ميديا بنجامين للوقوف وراء المنصة وقالت، ان اميركا بخروجها من الاتفاق النووي الذي حصل في اطار اتفاق مع المجتمع الدولي، قد خلقت ازمة مفتعلة.

واضافت، ان هذه ازمة مفتعلة، وان السعودية الحليفة الاقليمية لاميركا هي اللاعبة السيئة التي نشرت الارهاب والوهابية.

وتابعت هذه الناشطة الداعية للسلام مع الجمهورية الاسلامية الايرانية قائلة، ان حليفة اميركا هي التي تقوم بتدمير اليمن باسلحة اميركية.

وحينما قام عناصر الامن بجر بنجامين الى خارج الصالة ، خاطبت قائد قوات "سنتكوم" بالقول: عار عليك ايها الجنرال.

انتهى ** 2342