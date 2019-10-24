٢٤‏/١٠‏/٢٠١٩ ٧:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83529145
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ناشطة سلام اميركية تقاطع كلمة قائد قوات "سنتكوم"

ناشطة سلام اميركية تقاطع كلمة قائد قوات "سنتكوم"

نيويورك / 24 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- قاطعت مؤسِسة مجموعة السلام "كد بينك" ميديا بنجامين كلمة قائد القوات المركزية الاميركية "سنتكوم" ووصفت تصريحاته حول ايران بانها باعثة على الخزي، وقالت ان السعودية هي اللاعبة الهدامة في المنطقة.

وحين القاء قائد القوات المركزية الاميركية "سنتكوم" الجنرال كنيث اف مكنزي كلمته خلال ملتقى، سارعت ناشطة السلام ميديا بنجامين للوقوف وراء المنصة وقالت، ان اميركا بخروجها من الاتفاق النووي الذي حصل في اطار اتفاق مع المجتمع الدولي، قد خلقت ازمة مفتعلة.

واضافت، ان هذه ازمة مفتعلة، وان السعودية الحليفة الاقليمية لاميركا هي اللاعبة السيئة التي نشرت الارهاب والوهابية.

وتابعت هذه الناشطة الداعية للسلام مع الجمهورية الاسلامية الايرانية قائلة، ان حليفة اميركا هي التي تقوم بتدمير اليمن باسلحة اميركية.

وحينما قام عناصر الامن بجر بنجامين الى خارج الصالة ، خاطبت قائد قوات "سنتكوم" بالقول: عار عليك ايها الجنرال.

انتهى ** 2342    

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