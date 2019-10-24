ايران وسلوفينيا تؤكدان على تطوير التعاون العلمي والتعليمي

وفي اللقاء الذي جرى الاربعاء استعرض شافعي اوضاع ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول القضايا الاقليمية والدولية، مثمنا مواقف سلوفينيا في دعم الاتفاق النووي وكذلك نهج التعددية.

وقدم السفير الايراني شرحا حول امكانيات ايران في القطاعات العلمية والبحثية والتعليمية والرياضية والمجالات الواسعة والمتنوعة للتعاون، معلنا استعداد البلاد لتعزيز ورفع مستوى التعاون خاصة في مجالات تبادل الاساتذة والطلبة الجامعيين ومنح الزمالات الدراسية في مراحل الدراسات العليا وتنفيذ المشاريع البحثية وكذلك تعليم وايجاد كرسي للغة الفارسية في سلوفينيا.

من جانبه اشار وزير التعليم والعلوم والرياضة السلوفيني الى مواقف بلاده حول الاتفاق النووي ودعمها له وقال، ان سلوفينيا تدعم نهج التعددية على الصعيد الدولي منذ اعوام وتدعم دور ايران البناء في هذا السياق.

واعلن رغبة بلاده في التعاون مع ايران في مختلف المجالات العلمية والبحثية وكذلك الرياضية ، داعيا الى انعقاد اللجنة العلمية والتقنية المشتركة في المستقبل القريب.

انتهى ** 2342